Шадринск во время месячника чистоты завалили мусором

В Шадринске хуже всего вывозят мусор в частном секторе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) срывается график вывоза мусора из частного сектора. В мэрии это связывают с увеличившимся количеством мусора во время месячника по благоустройству города.

«Срыв графиков вызван тем, что во время месячника количество мусора увеличилось в разы, в том числе и крупногабаритного. Если в обычные дни мусоровоз успевал отработать микрорайон за один день, то сейчас приходится выезжать по несколько раз на одну и ту же улицу», — объяснили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что острее всего проблема с вывозом мусора обстоит в частном секторе — в поселках Осеево, Хлызово, Новый и северо-восточной части города.

Представители власти добавили, что жители не хотят доносить собранный мусор, листву и ветки до контейнеров. Горожане складируют мусор вдоль дорог или на территории дома. «На днях у нас была встреча с директором „Чистого города“ Владимиром Владимировичем Пестриковым, он заверил, что весь мусор будет вывезен, графики корректируются, в город направили дополнительную технику», — цитирует пресс-служба и. о. мэра Шадринска Антона Мокана.

В марте губернатор Курганской области Вадим Шумков заметил, что после схода снега у обочин дорог и съездов в лес появились «тысячи пакетов и пакетиков, бутылок и прочей пластиковой и иной гадости». Он попросил жителей региона подумать перед тем, как мусорить.