В Кремле ответили, работают ли у них «отравители Скрипаля» Петров и Боширов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов не являются сотрудниками администрации президента РФ. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о «повышении россиян по службе».

Издание Bellingcat сообщало, что «отравители Скрипаля» Петров и Боширов получили повышение и теперь работают представителями Кремля в регионах России. «Мне неизвестно, чтобы Петров и Боширов работали в Администрации Президента. Там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием», — приводит telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» ответ Пескова.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян обвиняют в организации взрывов в селе Врбетице Злинского края. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии.