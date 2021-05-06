Песков высказался о трудоустройстве Петрова и Боширова. «В Кремле нет отдела спортивного питания»

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Виды. Москва, спасская башня, город москва, кремль
В Кремле ответили, работают ли у них «отравители Скрипаля» Петров и Боширов Фото:

Предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов не являются сотрудниками администрации президента РФ. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о «повышении россиян по службе».

Издание Bellingcat сообщало, что «отравители Скрипаля» Петров и Боширов получили повышение и теперь работают представителями Кремля в регионах России. «Мне неизвестно, чтобы Петров и Боширов работали в Администрации Президента. Там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием», — приводит telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» ответ Пескова.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян обвиняют в организации взрывов в селе Врбетице Злинского края. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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