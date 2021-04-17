17 апреля 2021

Чехия объявила в розыск «отравителей Скрипаля» Боширова и Петрова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Прага обнаружила русский след в организации взрывов 2014 года Фото:

Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщили в ведомстве.

«Розыск объявлен в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления. Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, они приезжали в Прагу, затем — в Злинский край», — передает РБК.

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края взорвались десятки тонн боеприпасов. Взрывной волной задело 12 объектов, находящихся неподалеку. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов. В связи с чем страна высылает 18 российских дипломатов. Им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. В Совфеде назвали обвинения чушью и пообещали пропорциональный ответ.

Экс-сотрудник ГРУ, перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии в Лондоне заявили, что при отравлении было использовано нервнопаралитическое вещество «Новичок». В качестве подозреваемых в деле фигурируют россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...