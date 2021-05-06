В Кремле сделали заявление о месте встречи Путина и Байдена

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Джо Байден, байден джо
Кремль сделал заявление о встрече Путина и Байдена Фото:
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На данный момент, новой информации по подготовке возможной встречи лидеров России и США — Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее, по инициативе Вашингтона состоялся второй со вступления в должность нового президента США телефонный разговор между Путиным и Байденом. В ходе него глава американского государства предложил российскому лидеру устроить личную встречу в третьей стране в ближайшее время. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе.

Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. По данным источников «Коммерсанта», встреча может пройти 15—16 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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