05 мая 2021
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02 мая 2021

Вокзал Челябинска пригласил исполнителей оценить акустику

© Служба новостей «URA.RU»
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Палатки для медиков на жд вокзале. Челябинск, вокзал, вокзал челябинск, железнодорожный вокзал
На челябинском железнодорожном вокзале прекрасная акустика Фото:

Железнодорожный вокзал Челябинска, где был записан ставший популярным в TikTok отрывок из оперы «Князь Игорь» в исполнении челябинки Вилены Мурзиной, часто приглашает певцов и ансамбли для выступления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вокзала, комментируя выступление девушки.

«Исполнители самых различных жанров не впервые выступают на железнодорожном вокзале. Ранее у нас был и джазовый оркестр, и исполнитель этнической музыки. Если кто-то хочет проверить акустику, с удовольствием рассмотрим заявку», — заявили URA.RU в пресс-службе вокзала. В организации добавили, что все музыканты отмечают отличные акустические данные сводов здания.

«Мы регулярно проводим различные культурные мероприятия. А для тех, кто находится в зале ожидания на втором этаже, стоит рояль», — уточнили URA.RU в пресс-службе вокзала.

Кроме того, на железнодорожном вокзале рады успеху челябинской исполнительницы. «Конечно же, никаких противоправных действий девушка не совершила: никому не помешала, наоборот, улучшила всем настроение», — отметили в пресс-службе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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