Правительство РФ планирует запретить ароматизаторы для сигарет

Ароматизаторы для табачной продукции в России могут оказаться вне закона Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В России могут запретить использовать жидкости для электронных сигарет, а также ароматизаторы, красители и добавки в никотиносодержащих изделиях. Соответствующую инициативу сейчас разрабатывают в правительстве РФ.

«Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан — эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года», — сообщается на сайте кабмина. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, уточняет сайт МК.RU.

Также в правительстве рассматривают вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок табачных изделий, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Такие рекомендации выпустила Всемирная организация здравоохранения.

В апреле 2021 года власти Казахстана направили в Евразийский экономический союз предложение включить категорию нагреваемого табака в технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию. Производители утверждают, что это приведет к остановке производства стиков для IQOS и glo.