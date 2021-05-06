Путин обратился к главам регионов по работе в майские праздники. «Это не повод расслабляться»

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал наращивать темпы тестирования и вакцинации Фото:

Президент России Владимир Путин призвал главы регионов РФ не расслабляться в майские праздники, а усилить меры по борьбе с коронавирусом. Такое заявление российский лидер сделал в ходе конференции с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

«Мы продлили майские праздники, и граждане отдыхают, но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимания на то, что происходит в их регионах», — отметил Путин. Он призвал сохранять объемы тестирования и вакцинации.

Глава государства также добавил, что мобильные лаборатории, пункты тестирования и вакцинации необходимо установить в тех местах, где сейчас чаще всего находятся люди — это садоводческие товарищества и дачные поселки. «Нужно этим заняться как можно быстрее», — призвал он.

Ранее Путин отметил, что введение длинных выходных с 1 по 10 мая было правильным решением. По его словам, в стране продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество выздоровевших увеличивается, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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