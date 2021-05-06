Путин оценил эффективность введения длинных выходных в мае

Судя по данным докладов, это решение оказалось оправданным, подытожил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин считает, что из-за введения длинных майских выходных в России снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства рассказал на видеоконференции с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

«Мы приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыв между 1 и 9 мая, чтобы снять риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте. Поспособствовать еще раз, чтобы у нас снижалась опасность распространения коронавируса. В целом, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Продолжается тестирование, вакцинация», — заявил он.

По данным оперштаба, количество заболевших коронавирусом в России на 6 мая составило 7 639 человек. В первый день мая этот показатель был на отметке 9 270 человек, что косвенно подтверждает те задачи, которые ставил перед собой российский лидер.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Таким образом он поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предложила эту меру в качестве предупреждения новой волны коронавируса в стране, напоминает « Федеральное агентство новостей» .