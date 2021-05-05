Скандального курганского депутата пустили на выборы в Госдуму

Подавшего документы на предварительное голосование в Госдуму депутата курганской гордумы Андрея Кацая зарегистрировали на праймериз. Об этом политик, заявивший ранее, что ему рекомендовали забрать документы, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Первая маленькая победа! Были трудности, но мою кандидатуру все же утвердили. Все отлично! Продолжаем борьбу, продолжаем эксперимент: „Может ли врач пройти в Государственную думу“», — уточнил Кацай.
В доказательство регистрации он прикрепил скриншот от информационной системы «Единой России». «Вы зарегистрированы в качестве участника предварительного голосования», — указано в сообщении.
Некоторые подписчики Кацая выразили сожаление, что он собирается попасть в большую политику. Горожане считают, что могут потерять хорошего врача. «Рада за вас, но в первую очередь врач должен лечить, выполнять свое призвание, а не идти в политику», — написала Елена Церенщикова. Часть курганцев не поддержали намерения депутата выдвигать от ЕР.
Кацай, отвечая на критику отметил, что намерен развивать город, так как в Кургане у него семья. Политик обещал в ближайшее время разместить пост с объяснениями по поводу выдвижения от ЕР.
Ранее URA.RU писало, что Кацай заявил о давлении. 29 апреля он сообщил, что ему рекомендовали забрать документы с праймериз в Госдуму. Документы Кацай подал 17 апреля.
Предварительное голосование ЕР пройдет в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму и на довыборах в гордуму Кургана.
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