Собравшийся в Госдуму курганский депутат заявил о давлении

Самый богатый депутат гордумы Андрей Кацай может отказаться от участия в выборах в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай заявил, что ему рекомендовали забрать документы с праймериз в Госдуму. Об этом он написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мне порекомендовали забрать документы с праймериз. Я понимаю, что другого выхода у меня нет. Посоветуйте, забрать документы сейчас или после праздников? И надо ли идти забирать, может сами уберут из списков?», — сообщил депутат гордумы.

Уточнить у него подробности по поводу давления URA.RU не удалось. На телефонный звонок он не ответил.

Секретарь курганского отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков в разговоре с URA.RU сказал, что он лично об этом Кацая не просил и не знает, кто это мог сделать. Дозвониться до депутата гордумы Ильтяков также не смог. При этом он не исключил, что такое громкое заявление может быть способом привлечь внимание для повышения политического рейтинга. «Я со своей стороны могу обещать, что праймериз и выборы в Госдуму и в гордуму будут абсолютно прозрачными», — сказал Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что документы на праймериз в Госдуму Кацай подал 17 апреля. Об этом главный врач МЦ «АльфаМед» заявил на своей странице в социальных сетях. По итогам 2019 года депутат стал самым богатым в регионе среди коллег по гордуме. Доход Кацая превысил 43 млн рублей. Что оказалось больше суммарной прибыли всех его коллег (около 25 млн рублей).

До Кацая документы на праймериз 16 апреля забрал глава Курганского регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Федор Теребенин (зять сенатора от Курганской области Сергея Муратова). Он отказался от участия в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму.