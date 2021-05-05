Школьники ХМАО могут остаться без бесплатных бассейнов

Согласно новому СанПиН, с 1 января на занятиях в бассейне должен присутствовать медицинский работник Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) могут закрыться все 46 школьных бассейнов, которые дети посещают бесплатно. В мэрии будут вынуждены принять такое решение, если не удастся решить проблему и договориться с врачами, но пока переговоры ни к чему не привели. Об этом URA.RU рассказала директор городского департамента образования Инна Святченко.

«У нас есть представление прокуратуры с требованием обеспечить медицинскую сестру на занятия в бассейны в школах. Сейчас департамент образования тесно работает с департаментом здравоохранения ХМАО и ведем переговоры с детской поликлиникой №5 с просьбой предоставить нам медиков. Скоро состоится встреча с прокуратурой, где будут предлагаться решения этой проблемы. Закрытие бассейнов — не выход», — добавила Святченко.

По словам директора департамента, согласно новым санитарным правилам и нормам, с 1 января этого года на занятиях в бассейне должен присутствовать медицинский работник. Однако в городских школах медиков на тренировках нет. «Проблему с отсутствием медперсонала планируется решить путем обучения инструкторов, которые есть в школьных бассейнах, оказанию первой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после урока по плаванию школьник попал в госпиталь. Третьеклассник во время игры в бассейне захлебнулся и начал тонуть. После проведенного месяца в реанимации ребенок скончался.