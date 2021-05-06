Нищета вызывает коррупцию, отметил Александр Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Заработная плата государственных служащих не должна быть намного выше ежемесячных выплат других граждан. Об этом предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе в Минске.

«Не должно быть так, что в 10 раз зарплата (у госслужащих, — прим. ред.) выше. Тебе государство коврижку дало — ты ее отрабатывай», — прокомментировал он рассматриваемый законопроект «О государственной службе».

Он также отметил, что уровень доходов у всех должен быть одинаковый. «Чтобы не было, как в советские времена. Вы помните про Горбачева? Секретарям райкомов и обкомов зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, который жил непросто», — пояснил белорусский лидер свою позицию.

Однако нищими эта категория граждан быть не должна, ведь нищета вызывает коррупцию, пишет MK.ru. При этом сам президент не верит, что если чиновнику многократно увеличить зарплату, то он перестанет брать взятки.

По данным последних выборов, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. После этого, которые часть граждан так и не признали, в стране начались несанкционированные митинги. Вскоре Евросоюз ввел санкции против него.