Заработная плата государственных служащих не должна быть намного выше ежемесячных выплат других граждан. Об этом предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе в Минске.
«Не должно быть так, что в 10 раз зарплата (у госслужащих, — прим. ред.) выше. Тебе государство коврижку дало — ты ее отрабатывай», — прокомментировал он рассматриваемый законопроект «О государственной службе».
Он также отметил, что уровень доходов у всех должен быть одинаковый. «Чтобы не было, как в советские времена. Вы помните про Горбачева? Секретарям райкомов и обкомов зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, который жил непросто», — пояснил белорусский лидер свою позицию.
Однако нищими эта категория граждан быть не должна, ведь нищета вызывает коррупцию, пишет
По данным последних выборов, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. После этого, которые часть граждан так и не признали, в стране начались несанкционированные митинги. Вскоре Евросоюз ввел санкции против него.
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