Пользователи социальных сетей посмеялись над сообщениями о том, что грибы, ягоды, орехи и березовый сок можно свободно собирать в лесах. К обсуждению данных новостей подключилась и журналистка Ксения Собчак.
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ опровергли информацию о том, что у граждан, которые продают, то, что собрали в лесу, могут потребовать договор аренды участка, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ранее появлялись сообщения о том, что за сбор данных ресурсов можно получить штраф, если он осуществлялся не по правилам.
Ксения Собчак сделала репост сообщения о возможности собирать грибы в своем telegram-канале
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В соцсетях иронизируют над разрешением собирать грибы
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Сообщению Минприроды РФ даже посвятили стихотворение
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Разрешение собирать ягоды и грибы сравнили с разрешением собирать валежник
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В Twitter пошутили, что данная свобода не приведет к хорошим последствиям
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Некоторые устали от постоянны фейков, так как они заставляют людей нервничать
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В соцсетях в шутку поблагодарили за то, что ограничений по сбору ягод и сока не будет