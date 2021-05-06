В соцсетях горько шутят над разрешением собирать грибы в лесу. «Спасибо от крепостных»

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Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
В Twitter предположили, что разрешение на сбор грибов — это доказательство соблюдения прав человека Фото:

Пользователи социальных сетей посмеялись над сообщениями о том, что грибы, ягоды, орехи и березовый сок можно свободно собирать в лесах. К обсуждению данных новостей подключилась и журналистка Ксения Собчак.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ опровергли информацию о том, что у граждан, которые продают, то, что собрали в лесу, могут потребовать договор аренды участка, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ранее появлялись сообщения о том, что за сбор данных ресурсов можно получить штраф, если он осуществлялся не по правилам.

Ксения Собчак сделала репост сообщения о возможности собирать грибы в своем telegram-канале
В соцсетях иронизируют над разрешением собирать грибы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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