В соцсетях горько шутят над разрешением собирать грибы в лесу. «Спасибо от крепостных»

06 мая 2021 в 20:34 Размер текста - 17 +

В Twitter предположили, что разрешение на сбор грибов — это доказательство соблюдения прав человека Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пользователи социальных сетей посмеялись над сообщениями о том, что грибы, ягоды, орехи и березовый сок можно свободно собирать в лесах. К обсуждению данных новостей подключилась и журналистка Ксения Собчак. В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ опровергли информацию о том, что у граждан, которые продают, то, что собрали в лесу, могут потребовать договор аренды участка, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ранее появлялись сообщения о том, что за сбор данных ресурсов можно получить штраф, если он осуществлялся не по правилам. Ксения Собчак сделала репост сообщения о возможности собирать грибы в своем telegram-канале Telegram В соцсетях иронизируют над разрешением собирать грибы Twitter Сообщению Минприроды РФ даже посвятили стихотворение Twitter Разрешение собирать ягоды и грибы сравнили с разрешением собирать валежник Twitter В Twitter пошутили, что данная свобода не приведет к хорошим последствиям Twitter Некоторые устали от постоянны фейков, так как они заставляют людей нервничать Twitter В соцсетях в шутку поблагодарили за то, что ограничений по сбору ягод и сока не будет Telegram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.