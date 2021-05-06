Россиянам разрешили бесплатно собирать грибы и березовый сок

Никто не имеет права проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Россияне могут собирать ягоды, орехи, грибы и березовый сок, не опасаясь штрафов. Официальное заявление об этом опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов», — сообщили в ведомстве. Таким образом, от частных лиц, которые выставляют лесные ресурсы на продажу, не могут требовать договора аренды участка леса, где товар был собран. Более того, в ведомстве сообщают, что проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам, тоже не имеют права.

Однако представители Минприроды при этом не опровергли, что в отдельных регионах есть определенные ограничения. «В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России», — пояснили они.

Ранее депутаты Госдумы разрешили россиянам собирать валежник. В некоторых субъектах Федерации также можно заготавливать мох и камыш, напоминает Vse42.ru.