Вильфанд дал прогноз, какая погода ждет россиян после праздников

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Роман Вильфанд отметил, что после праздников температура воздуха составит выше 20 градусов тепла Фото:

После праздников в Москве и в целом в Центральном федеральном округе страны наступит настоящая майская погода. Об этом в беседе с URA.RU сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ, доктор технических наук Роман Вильфанд.

«Если речь идет о Центральном федеральном округе, о Москве, то после праздников наступает такая настоящая майская погода. Это означает, что погодой будет управлять уже антициклон», — отметил Вильфанд, подчеркнув, что начиная с 11 мая дневные температуры в регионе превысят отметку в 20 градусов тепла.

В ночь на 9 мая в Москве и в целом в Центральном федеральном округе ожидаются дожди. «8 мая облачная погода, дождливая, по-настоящему дождливая, ночью дождливая. Днем 9 мая кратковременный дождь в области, в Москве преимущественно без осадков. Но, конечно, этот прогноз будет постоянно корректироваться», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее метеорологи отмечали, что в начале мая Центральную Россию накроют аномальные ливни. Связывали они это это с приходом североатлантического циклона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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