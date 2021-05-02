Россию накроют аномальные ливни

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Ливень. Екатеринбург, ливень, зонт, плохая погода, потоп, дождь
Грозы пройдут сразу в нескольких регионах РФ Фото:

В нескольких российских регионах РФ пройдут аномальные ливни и грозы. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Центральную Россию атакует североатлантический циклон, сообщил специалист в беседе с РБК. Тишковец уточнил, что с высокой долей вероятности грозы будут на юге Московской области, в Брянской, Калужской и Тульской областях.

Ночью со 2 на 3 мая в Москве выпадет 44% месячной нормы осадков, передает телеканал 360. В связи с ухудшением погоды в Московской области объявлен желтый уровень опасности. Ветер будет достигать 15-18 метров в секунду. Также Тишковец прогнозировал, что климатическое лето в России начнется в конце мая. Ожидается, что температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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