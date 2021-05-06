06 мая 2021
05 мая 2021
04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021

Жители ХМАО получат новые выплаты ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО ветераны, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат 15 тысяч рублей

В ХМАО единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Мы, в соответствии с федеральным законодательством, внесли свое предложение в изменение окружного закона „О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХМАО“. Теперь эта категория относится к участникам Великой Отечественной войны», — сказали в пресс-службе.

Такую же выплату получат награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей. При этом труженики тыла получат выплату в размере 10 тысяч рублей. А вдовы погибших инвалидов и участников войны получат 5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оплатят ремонт в квартирах жителей. Получить субсидии на ремонт квартиры смогут участники Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...