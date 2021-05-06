Жители ХМАО получат новые выплаты ко Дню Победы

В ХМАО ветераны, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат 15 тысяч рублей Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Мы, в соответствии с федеральным законодательством, внесли свое предложение в изменение окружного закона „О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХМАО“. Теперь эта категория относится к участникам Великой Отечественной войны», — сказали в пресс-службе.

Такую же выплату получат награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей. При этом труженики тыла получат выплату в размере 10 тысяч рублей. А вдовы погибших инвалидов и участников войны получат 5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оплатят ремонт в квартирах жителей. Получить субсидии на ремонт квартиры смогут участники Великой Отечественной войны.