В регионе бушуют сильнейшие за 10 лет пожары Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области по 31 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Ранее режим действовал по 10 мая.

Согласно постановлению, опубликованном на официальном портале правовой информации, в регионе запрещается:

посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, охотников) — до 31 мая включительно.

разведение костров, сжигание ТБО, травы и мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания).

Кроме того, предприятиям и организациям запрещено проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и пожнивных остатков, разведение костров на полях, сжигание мусора.

Ранее URA.RU писало, что в 10 районах Тюменской области из-за бушующих природных пожаров действует режим повышенной готовности. По словам Моора, таких серьезных пожаров в регионе не было 10 лет.