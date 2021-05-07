07 мая 2021
06 мая 2021
05 мая 2021

Губернатор Моор продлил в регионе особый режим из-за пожаров. Список запретов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, лес горит
В регионе бушуют сильнейшие за 10 лет пожары Фото:

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области по 31 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Ранее режим действовал по 10 мая.

Согласно постановлению, опубликованном на официальном портале правовой информации, в регионе запрещается:

  • посещение лесов (за исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, охотников) — до 31 мая включительно.
  • разведение костров, сжигание ТБО, травы и мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
  • приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания).

Кроме того, предприятиям и организациям запрещено проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и пожнивных остатков, разведение костров на полях, сжигание мусора.

Ранее URA.RU писало, что в 10 районах Тюменской области из-за бушующих природных пожаров действует режим повышенной готовности. По словам Моора, таких серьезных пожаров в регионе не было 10 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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