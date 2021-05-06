06 мая 2021

Минздрав РФ уменьшил число лекарств для лечения коронавируса

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Вакцинация от ковид. Сургут, шприц, вакцинация, вакцина от коронавируса
Гидроксихлорохин исключили из рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, но там появились две новые вакцины Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав России обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19 и исключил из него списка лекарств противомалярийное средство гидроксихлорохин. Также ведомство добавило в перечень вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной „КовиВак“ и вакцине для профилактики COVID-19 „Спутник Лайт“», — говорится в заявлении Минздрава. Также из списка возможных к назначению для лечения COVID-19 исключили гидроксихлорохин, следует из новой версии документа, которая есть в распоряжении агентства.

Вакцина «Спутник Лайт», разработанная в центре Гамалеи, была зарегистрирована в России 6 мая. От других вакцин ее отличает то, что она состоит из одного компонента. Вакцина «Ковивак» от центра имени Чумакова зарегистрирована 20 февраля, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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