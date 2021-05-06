В ПФР назвали категорию россиян с правом на досрочную пенсию

Досрочно выйти на пенсию могут родители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из родителей ребенка-инвалида имеет право досрочно выйти на пенсию. Мать может оформить ее в 50 лет, а отец в 55 лет, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Для досрочного выхода на пенсию необходимо выполнение следующих условий: воспитание ребенка-до достижения им возраста восьми лет, а также наличие необходимого страхового стажа — 15 и 20 лет для матери и отца соответственно», — указано в сообщении на сайте ПФР по Камчатскому краю.

При оформлении пенсии не учитывается, в каком возрасте ребенка признали инвалидом и как долго он им был. Досрочно выйти на пенсию могут также опекуны. В таком случае пенсионный возраст становится меньше на один год за каждые полтора года опеки, но не больше, чем на пять лет в целом. Опекунство над детьми-инвалидами устанавливается, когда ребенку еще нет восьми лет.

Ранее в Минтруде объяснили, как рассчитать пенсию. Пенсия состоит из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость коэффициентов в год оформления пенсии, а также фиксированной выплаты.