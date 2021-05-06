Психолог: убитая блогерша Журавлева стала заложницей Instagram

Красивая картинка мешает признать проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Увлечение красивой жизнью в Instagram может стать для блогеров причиной кризиса, предупредила подруга погибшей девушки из Екатеринбурга Кристины Журавлевой — фотограф из Санкт-Петербурга Виктория. Директор центра поддержки инициатив в области семьи Ольга Селькова в разговоре с URA.RU высказала мнение, что успешному человеку порой сложнее поделиться проблемами.

«Инстаграм — для красивой картинки, а Твиттер — для нытья. Известная всем истина, пагубность которой не осознаешь, пока не случится что-то страшное», — написала Виктория на своей страничке в Instagram. Она отметила, что неизвестно, в какой момент ты становишься заложником своего успешного и красивого образа. «Не можешь признаться, (себе, в первую очередь) что не все хорошо, что ты не в порядке, что так не должно происходить. В какой момент случается, что ты не можешь рассказать об этом своим близким и попросить помощи? Почему это случается? Из-за того, что тебе стыдно не отвечать их ожиданиям? Из-за того, что реальная жизнь не соответствует созданному тобой же образу? Или потому, что ты думаешь, что никому до тебя нет дела?» — написала девушка. Она призвала не бояться обращаться за помощью.

«Девушка стала заложницей успешного имиджа. Считается, что успешный человек может решить свои проблемы сам. Если у мужа была зависимость, в таких случаях многие переоценивают свои силы, считая, что справятся с созависимостью. То, что она была успешной, могло вызвать зависть супруга. Насилие в семье тоже не исчезнет само собой», — прокомментировала Ольга Селькова. Она добавила, что разобраться в ситуации можно только после того, как силовики озвучат обстоятельства гибели девушки.

Тело Кристины Журавлевой было обнаружено в пригороде Екатерибурга около трех недель назад, однако опознать ее смоли лишь 29 апреля. По данным исайдеров, в ее убийстве сознался муж.