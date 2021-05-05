Кристина Журавлева снимала фото для своего instagram-аккаунта в доме, где следователи провели обыски Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России (СКР) пришли с обысками в дом бьюти-блогерши Кристины Журавлевой, труп которой нашли 16 апреля близ Сысерти. Сейчас следователи проверяют круг общения жертвы. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы регионального управления СКР Александр Шульга.

«По факту обнаружения тела девушки с признаками криминальной смерти Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Убийство“. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета и полиции принимается комплекс мер по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления: проведен осмотр места происшествия, назначена необходимая экспертиза, допрашиваются свидетели. В ходе следствия проверяется круг общения потерпевшей незадолго до убийства и проверяются возможные конфликты в семье», — рассказал он.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых ранее в беседе с URA.RU отмечал, что сотрудники полиции и СКР совместно выясняют, как провела последние дни жизни девушка. Источники URA.RU в правоохранительных органах отмечали, что блогерша из Екатеринбурга перед смертью могла поссориться с мужем.

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля. По неофициальным данным, женщину в 2019 году свердловский арбитраж признал банкротом по иску Сбербанка. Долг Журавлевой удалось выплатить в конце того же года.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области