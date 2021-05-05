05 мая 2021
04 мая 2021

Инсайдер: назван предполагаемый убийца екатеринбургской блогерши

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Главным подозреваемым в убийстве блогерши остается ее муж Фото:

Наиболее вероятным подозреваемым в убийстве бьюти-блогерши Кристины Журавлевой является ее муж Дмитрий. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина явился на допрос в полицию в неадекватном состоянии и подписал признательные показания в убийстве.

«Судя по всему, он был под воздействием психотропных веществ. В полиции на него надавили, и мужчина подписал признательные показания о том, что он убил жену. Однако следователи склонны сомневаться в этом признании», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что пока версия является основной, но не единственной — следователи проводят тщательную проверку всех обстоятельств смерти Журавлевой.

Представитель Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что правоохранители тщательно проверяют круг общения погибшей и возможные конфликты в семье. По факту обнаружения тела девушки с признаками криминальной смерти возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых ранее в беседе с URA.RU отмечал, что сотрудники полиции и СКР совместно выясняют, как провела последние дни жизни девушка. По данным агентства, гибели блогерши из Екатеринбурга предшествовала ссора с мужем.

Следователи обыскали дом умершей блогерши из Екатеринбурга. Фото

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Ее исчезновение пользователи соцсети заметили в начале апреля. По неофициальным данным, женщину в 2019 году свердловский арбитраж признал банкротом по иску Сбербанка. Долг Журавлевой удалось выплатить в конце того же года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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