Мишустин решил бороться с высокими ценами на лекарства

Изменения помогут контролировать цены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство России распространило механизм товарных интервенций на непродовольственные товары, в том числе на лекарства и медицинские товары. Изменения помогут контролировать цены на эти категории, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

«Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. Речь идет в том числе о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях», — указано в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.

Ранее таким способом пользовались для уменьшения стоимости нефтепродуктов и продовольствия. Для контроля цен власти регионов будут обращаться в Росрезерв. Ведомство будет отправлять запрос в Минздрав или Минпромторг, после одобрения начнется подготовка акта правительства о товарной интервенции.