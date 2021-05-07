Мишустин решил бороться с высокими ценами на лекарства

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Изменения помогут контролировать цены Фото:

Правительство России распространило механизм товарных интервенций на непродовольственные товары, в том числе на лекарства и медицинские товары. Изменения помогут контролировать цены на эти категории, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

«Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. Речь идет в том числе о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях», — указано в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.

Ранее таким способом пользовались для уменьшения стоимости нефтепродуктов и продовольствия. Для контроля цен власти регионов будут обращаться в Росрезерв. Ведомство будет отправлять запрос в Минздрав или Минпромторг, после одобрения начнется подготовка акта правительства о товарной интервенции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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