Депутат Госдумы назвал способ остановить войну в Донбассе

Александр Шерин призвал российские власти признать независимость ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин заявил о то, что Россия должна признать независимость ЛНР и ДНР. Это поможет остановить военные действия, считает Шерин.

«Чтобы это все остановилось, необходимо, чтобы Россия признала независимость ДНР ЛНР, и, соответственно, оказывала им всяческую поддержку в борьбе за свою независимость», — поделился с радиостанцией «Говорит Москва» депутат.

Шерин обратил внимание на видео, появившиеся накануне в соцсетях, где группа неизвестных в Харькове сорвала и уничтожила поздравительные баннеры к 9 мая. По мнению зампреда, всячески этому способствует «фашистский» киевский режим. Если бы применялись соответствующие действия со стороны властей, этого бы не было.

Обострение конфликта в Донбассе началось в марте этого года. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и обстрелах.