Депутат Госдумы назвал способ остановить войну в Донбассе

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Александр Шерин призвал российские власти признать независимость ЛНР и ДНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин заявил о то, что Россия должна признать независимость ЛНР и ДНР. Это поможет остановить военные действия, считает Шерин.

«Чтобы это все остановилось, необходимо, чтобы Россия признала независимость ДНР ЛНР, и, соответственно, оказывала им всяческую поддержку в борьбе за свою независимость», — поделился с радиостанцией «Говорит Москва» депутат.

Шерин обратил внимание на видео, появившиеся накануне в соцсетях, где группа неизвестных в Харькове сорвала и уничтожила поздравительные баннеры к 9 мая. По мнению зампреда, всячески этому способствует «фашистский» киевский режим. Если бы применялись соответствующие действия со стороны властей, этого бы не было.

Обострение конфликта в Донбассе началось в марте этого года. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и обстрелах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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