06 мая 2021
05 мая 2021
04 мая 2021

Заместитель челябинского губернатора обошел начальника по доходам

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Текслера в Законодательном собрании Челябинской области перед депутатами. Челябинск, евдокимов вадим
Вадим Евдокимов продал дом на Увильдах Фото:
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Декларационная кампания

Самый высокий заработок по итогам 2020 года среди заместителей губернатора Челябинской области Алексея Текслера продемонстрировал вице-губернатор Вадим Евдокимов. Его доход превысил 25 млн рублей. Это в два раза выше, чем у Текслера чей доход по итогам 2020 года составил 12,5 млн рублей.

«5 млн рублей составляет моя зарплата. 20 млн рублей это доход от продажи на озере Увильды», — сообщил URA.RU Евдокимов. Его супруга заработала 3,4 млн рублей. Евдокимов отвечает в правительстве за спорт, культуру и службу занятости.

На втором месте по доходам первый вице-губернатор Виктор Мамин, чей заработок составил 8,4 млн рублей. Доходы супруги Мамина — 507 тысяч рублей. Меньше всего по итогам 2020 года заработал вице-губернатор Егор Ковальчук, курирующий в правительстве экономблок. Его заработок составил 4 млн 939 тысяч рублей. Его жена заработала 140 тысяч рублей.

У всех вице-губернаторов недвижимость есть только в России. Декларационные итоги выставлены на официальном сайте губернатора Челябинской области.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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