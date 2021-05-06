Заместитель челябинского губернатора обошел начальника по доходам

Вадим Евдокимов продал дом на Увильдах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый высокий заработок по итогам 2020 года среди заместителей губернатора Челябинской области Алексея Текслера продемонстрировал вице-губернатор Вадим Евдокимов. Его доход превысил 25 млн рублей. Это в два раза выше, чем у Текслера чей доход по итогам 2020 года составил 12,5 млн рублей.

«5 млн рублей составляет моя зарплата. 20 млн рублей это доход от продажи на озере Увильды», — сообщил URA.RU Евдокимов. Его супруга заработала 3,4 млн рублей. Евдокимов отвечает в правительстве за спорт, культуру и службу занятости.

На втором месте по доходам первый вице-губернатор Виктор Мамин, чей заработок составил 8,4 млн рублей. Доходы супруги Мамина — 507 тысяч рублей. Меньше всего по итогам 2020 года заработал вице-губернатор Егор Ковальчук, курирующий в правительстве экономблок. Его заработок составил 4 млн 939 тысяч рублей. Его жена заработала 140 тысяч рублей.

У всех вице-губернаторов недвижимость есть только в России. Декларационные итоги выставлены на официальном сайте губернатора Челябинской области.