Главную дорогу от Екатеринбурга до Челябинска закроют на полгода

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, асфальтирование
Дорожники просят автомобилистов учитывать ограничения Фото:

На трассе М-5 «УРАЛ» между Челябинском и Екатеринбургом в связи дорожными работами вводятся ограничения. Проезд закроют на участке с 43 по 50 километр, в районе поселков Чишма и Смольное. Ограничения будут действовать с 11 мая по 20 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал»

«Вводится временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе левого проезда», — уточнили в пресс-службе. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут, с учетом ремонта трассы и использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карты/Яндекс.Навигатор, Google Maps и др.).

В 2021 году на трассе между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют, с расширением до четырех полос, 12 километров дороги, на участке, где еще сохраняется двухполосное движение. Оставшиеся 17,6 километра будут капитально отремонтированы в 2022 году. После этого сообщение между двумя крупнейшими городами Урала станет четырехполосным на всем протяжении трассы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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