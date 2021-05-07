Главную дорогу от Екатеринбурга до Челябинска закроют на полгода

Дорожники просят автомобилистов учитывать ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 «УРАЛ» между Челябинском и Екатеринбургом в связи дорожными работами вводятся ограничения. Проезд закроют на участке с 43 по 50 километр, в районе поселков Чишма и Смольное. Ограничения будут действовать с 11 мая по 20 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал»

«Вводится временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе левого проезда», — уточнили в пресс-службе. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут, с учетом ремонта трассы и использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карты/Яндекс.Навигатор, Google Maps и др.).

В 2021 году на трассе между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют, с расширением до четырех полос, 12 километров дороги, на участке, где еще сохраняется двухполосное движение. Оставшиеся 17,6 километра будут капитально отремонтированы в 2022 году. После этого сообщение между двумя крупнейшими городами Урала станет четырехполосным на всем протяжении трассы.