Легендарный командир ДНР находится в критическом состоянии

Герой непризнанной Донецкой народной республики Ахра Авидзба, находящийся в тюрьме Абхазии, находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Об этом сообщил источник, близкий к заключенному.
«Состояние здоровья Ахры Авидзба тяжелое. Ему показано немедленно пройти компьютерную томографию», — передает сайт «Ваши новости» со ссылкой на источник. Он рассказал, что такое состояние бойца ДНР связано с голодовкой, которую он объявил 5 мая.
Отказ Авидзбы от еды последовал после невыполнения властями Абхазии требований родственников бойца. Врачи уверены, что Авидзба должен срочно пройти компьютерную томографию, однако провести исследование в тюрьме невозможно.
Авидзбу задержали 5 марта в Абхазии. Сотрудники Службы безопасности республики доставили его в тюрьму, где он находится до сих пор. Боец ДНР обвиняется в организации госпереворота в Абхазии. Писатель, политик Захар Прилепин требовал немедленно освободить Авидзбу.
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