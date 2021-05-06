Сотрудники собрались в офисе компании, где станцевали вальс, а затем слушали Би-2 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники «Сима-Ленд» перед Днем Победы устроили масштабную акцию в память о своих близких, прошедших Великую Отечественную войну. В офисе компании работники станцевали вальс.

«Шесть тысяч человек разучивали этот танец на протяжении полутора месяцев. И одновременно шли ролики о том, сколько людей погибло, о военных годах. Затем ребята открыто со сцены поделились с коллегами, ради чего они танцуют этот вальс. Один хотел почтить память деда-героя, девочка тоже хотела танцем почтить погибшего на войне предка. Люди сделали осознанный выбор и прекрасно понимали, ради чего все это: чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые победили в Великой Отечественной войне и спасли нашу Родину от уничтожения», — рассказал URA.RU владелец компании Андрей Симановский.

Для реализации задумки из офиса компании пришлось убрать всю мебель. Все сотрудники при этом оделись одинаково, на их головах были пилотки, а на груди — георгиевские ленты. Для соблюдения мер защиты в период распространения коронавирусной инфекции каждый также был в медицинской маске.

После танца всех участников акции ждал концерт. Для них выступила группа Би-2.

Ранее сотрудники «Сима-ленда» принимали участие в двух масштабных акциях в поддержку президента России Владимира Путина. В них принимали участие от пяти до шести тысяч человек. Ролики публиковались в социальных сетях и telegram-каналах.