06 мая 2021

«Сима-Ленд» устроил грандиозную акцию памяти перед Днем Победы. Видео

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, сима-ленд, сима ленд, толпа, сотрудники сима ленда
Сотрудники собрались в офисе компании, где станцевали вальс, а затем слушали Би-2 Фото:

Сотрудники «Сима-Ленд» перед Днем Победы устроили масштабную акцию в память о своих близких, прошедших Великую Отечественную войну. В офисе компании работники станцевали вальс.

«Шесть тысяч человек разучивали этот танец на протяжении полутора месяцев. И одновременно шли ролики о том, сколько людей погибло, о военных годах. Затем ребята открыто со сцены поделились с коллегами, ради чего они танцуют этот вальс. Один хотел почтить память деда-героя, девочка тоже хотела танцем почтить погибшего на войне предка. Люди сделали осознанный выбор и прекрасно понимали, ради чего все это: чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые победили в Великой Отечественной войне и спасли нашу Родину от уничтожения», — рассказал URA.RU владелец компании Андрей Симановский.

Для реализации задумки из офиса компании пришлось убрать всю мебель. Все сотрудники при этом оделись одинаково, на их головах были пилотки, а на груди — георгиевские ленты. Для соблюдения мер защиты в период распространения коронавирусной инфекции каждый также был в медицинской маске.

После танца всех участников акции ждал концерт. Для них выступила группа Би-2.

Ранее сотрудники «Сима-ленда» принимали участие в двух масштабных акциях в поддержку президента России Владимира Путина. В них принимали участие от пяти до шести тысяч человек. Ролики публиковались в социальных сетях и telegram-каналах.

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