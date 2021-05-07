Байден назвал сроки встречи с Путиным

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в июне текущего года. Об этом Байден заявил во время встречи с журналистами.
«Встреча с Путиным должна пройти именно в июне», — передает сайт
Байден добавил, что ситуация на Украине не повлияет на установление сроков переговоров глав государств. Президент США заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным, на которой не будет других политиков. Байден уверен, что Путин не станет отказываться от встречи, передает RT.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США до сих пор не договорились о месте проведения встречи. Однако инсайдеры сообщают, что главы государств могут встретиться в середине июня.
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