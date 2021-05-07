Байден назвал сроки встречи с Путиным

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Президенты США и России могут встретиться в июне, заявил Джо Байден Фото:

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в июне текущего года. Об этом Байден заявил во время встречи с журналистами.

«Встреча с Путиным должна пройти именно в июне», — передает сайт MK.RU слова Байдена. Он отметил, что точная дата и время встречи с президентом РФ еще не установлены.

Байден добавил, что ситуация на Украине не повлияет на установление сроков переговоров глав государств. Президент США заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным, на которой не будет других политиков. Байден уверен, что Путин не станет отказываться от встречи, передает RT.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США до сих пор не договорились о месте проведения встречи. Однако инсайдеры сообщают, что главы государств могут встретиться в середине июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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