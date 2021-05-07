Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов), также известный как Гнойный, решил выдвигаться в Государственную Думу РФ. Об этом он сообщил подписчикам во время прямого эфира на YouTube.
«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии „Зелёная альтернатива“, они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом», — сообщил он на youtube-канале «Слава КПСС».
Ранее партия «Зеленая альтернатива» объявила об участии в выборах в Госдуму. Тогда лидер партии Руслан Хвостов предупредил, что претендовать на места будут неожиданные кандидаты.
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