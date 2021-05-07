Слава КПСС пойдет на выборы в Госдуму. «Хочу быть депутатом»

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Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, рэпер гнойный, слава кпсс, машнов вячеслав
Рэпер решил выдвинуться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов), также известный как Гнойный, решил выдвигаться в Государственную Думу РФ. Об этом он сообщил подписчикам во время прямого эфира на YouTube.

«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии „Зелёная альтернатива“, они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом», — сообщил он на youtube-канале «Слава КПСС».

Ранее партия «Зеленая альтернатива» объявила об участии в выборах в Госдуму. Тогда лидер партии Руслан Хвостов предупредил, что претендовать на места будут неожиданные кандидаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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