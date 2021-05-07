07 мая 2021

В российских вузах начнут обучать новым профессиям. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Создание новых специальностей — ответ на вызовы современности и потребности рынка труда Фото:

В российских вузах появится четыре новых специальности и два направления бакалавриата. Соответствующий приказ Минобрнауки вступает в силу 8 мая 2021 года.

«Создание новых направлений подготовки — ответ на острые вызовы современности и потребности рынка труда», — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Теперь студенты смогут освоить профессии художника по гриму, продюсера дистрибьюции, артиста-вокалиста и биолога-исследователя. В рамках программы бакалавриата появятся направления инженерно-экономического обеспечения технологий и бизнес-процессов водного транспорта, а также обеспечение законности и правопорядка. Кроме того, будущие медики смогут пройти в ординатуре подготовку на врача физической и реабилитационной медицины.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места. В предстоящие два года в стране должно быть открыто еще 45 тысяч. Не менее 75% из них будет отдано регионам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...