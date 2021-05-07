В российских вузах появится четыре новых специальности и два направления бакалавриата. Соответствующий приказ Минобрнауки вступает в силу 8 мая 2021 года.
«Создание новых направлений подготовки — ответ на острые вызовы современности и потребности рынка труда», — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
Теперь студенты смогут освоить профессии художника по гриму, продюсера дистрибьюции, артиста-вокалиста и биолога-исследователя. В рамках программы бакалавриата появятся направления инженерно-экономического обеспечения технологий и бизнес-процессов водного транспорта, а также обеспечение законности и правопорядка. Кроме того, будущие медики смогут пройти в ординатуре подготовку на врача физической и реабилитационной медицины.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места. В предстоящие два года в стране должно быть открыто еще 45 тысяч. Не менее 75% из них будет отдано регионам.
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