07 мая 2021

Судебные приставы могут получить доступ к личным данным должников

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Бабушкинского районного суда во время слушания дела по клевете на пенсионера-ветерана. Москва, фссп, федеральная служба судебных приставов, бабушкинский районный суд
Судебным приставам хотят значительно расширить доступ к личным данным должников. Фото:

ФССП могут наделить полномочиями распоряжаться не только ФИО должников, но и ИНН, СНИЛС и паспортными данными. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

«В настоящее время порядка 50% исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника (указываются только ФИО, дата и место рождения). Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать необходимые сведения <…>, что существенно увеличивает сроки исполнительного производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту которая опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поскольку единого идентификатора у россиян в настоящее время нет, для этого используются паспортные данные, СНИЛС, ИНН и т. д. Судебным приставам планируют дать доступ ко всей информации, чтобы исключить возможность ошибки (санкции в отношении невиновного человека).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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