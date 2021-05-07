Судебные приставы могут получить доступ к личным данным должников

ФССП могут наделить полномочиями распоряжаться не только ФИО должников, но и ИНН, СНИЛС и паспортными данными. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.
«В настоящее время порядка 50% исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника (указываются только ФИО, дата и место рождения). Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать необходимые сведения <…>, что существенно увеличивает сроки исполнительного производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту которая опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.
Поскольку единого идентификатора у россиян в настоящее время нет, для этого используются паспортные данные, СНИЛС, ИНН и т. д. Судебным приставам планируют дать доступ ко всей информации, чтобы исключить возможность ошибки (санкции в отношении невиновного человека).
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