07 мая 2021

НАТО стягивает войска в Прибалтику

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, вертолет, военный полигон, военные учения
НАТО отрабатывает сценарий вторжения российских войск в Прибалтику. Фото:

Более 30 тысяч военнослужащих войск Североатлантического Альянса (NATO) отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии в рамках учений Defender Europe — 21. Об этом сообщают немецкие журналисты.

«К маневрам привлечены более 30 тысяч военнослужащих из 25 стран, а тренировки будут проводиться на территории 13 государств», — цитирует РЕН-ТВ немецкое издание SRF. Учения пройдут на территории 13 государств.

Основанием для учений стали сложности НАТО с логистикой. Возник вопрос, сможет ли Альянс оперативно перебросить войска в Восточную Европу и Прибалтику, на который и должны будут ответить учения. Согласно сценарию, силы НАТО вторгаются в уже оккупированную условным противником Прибалтику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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