Сбербанк объявил о повышении ипотечной ставки

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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк
Ставка по ипотеке увеличится уже завтра Фото:

С 7 мая Сбербанк повысит ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в call-центре кредитной организации.

«С завтрашнего дня действительно будет повышение ставок по кредиту. У нас ставка увеличится на 0,4 п. п. в зависимости от того, по какому формату вы подаете заявку», — цитирует эксперта сервиса «ДомКлик» (входит в Сбербанк) РБК.

Там уточнили, что сейчас базовая ставка на готовое жилье составляет 7,3% с учетом всех скидок и первоначальным взносом более 20%. С завтрашнего дня показатель составит 7,7%.

Ранее сообщалось, что повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта до 5% годовых повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов. Аналитики заявили, что в скором времени ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 8,5%, а на квартиры во вторичном жилом фонде — до 10%. Из-за этого банки в России могут сократить одобрение ипотеки на 10%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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