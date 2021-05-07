ПФР раскрыл новые правила выхода на досрочную пенсию

Периоды, в которые россияне проходили повышение квалификации, будут включены в «льготный» стаж, если в это время обучающийся был устроен на работу, дающую право на досрочный выход на пенсию. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПФР.
«В стаж на некоторых видах работ включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», — говорится на сайте ПФР. Отмечается, что для выполнения этого положения за россиянином должно сохраняться его место работы.
Введение изменений связано с необходимостью учителей и врачей постоянно повышать квалификацию. Авторы соответствующего постановления считают, что периоды обучения должны быть включены в стаж.
Ранее в ПФР сообщили, что один из родителей, воспитывающих ребенка инвалида, могут выйти на досрочную пенсию в 50 лет. Также в ПФР раскрывали размер средний пенсии по России в 2021 году, передает агентство Nation News. Средняя выплата составляет 15 744 рубля.
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