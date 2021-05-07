07 мая 2021

США перебросили сотни военных к границам России

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, полигон, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Военные США были переброшены в Эстонию (архивное фото) Фото:

Сотни военнослужащих США были десантировались к границам России в рамках совместных учений с Эстонией. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба вооруженных сил Эстонии.

«Сотни десантников десантировались сегодня вечером. Основная часть блока прибыла в Эстонию напрямую из США», — приводится сообщение пресс-службы в facebook-аккаунте ведомства. Отмечается, что учения проходят в ситуации, приближенной к реальным боевым действиям.

Совместные учения США и Эстонии начались 5 мая. В этот день войска США перебросили в Эстонию тяжелую технику и артиллерию, передает телеканал 360. Последние учения стран проходили 25 лет назад.

Эстонский президент Керсти Кальюлайд ранее заявляла об ухудшении отношений с Россией, сообщает агентство Nation News. После этого МИД Эстонии вызвало посла РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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