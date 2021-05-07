США перебросили сотни военных к границам России

Сотни военнослужащих США были десантировались к границам России в рамках совместных учений с Эстонией. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба вооруженных сил Эстонии.
«Сотни десантников десантировались сегодня вечером. Основная часть блока прибыла в Эстонию напрямую из США», — приводится сообщение пресс-службы в facebook-аккаунте ведомства. Отмечается, что учения проходят в ситуации, приближенной к реальным боевым действиям.
Совместные учения США и Эстонии начались 5 мая. В этот день войска США перебросили в Эстонию тяжелую технику и артиллерию, передает телеканал 360. Последние учения стран проходили 25 лет назад.
Эстонский президент Керсти Кальюлайд ранее заявляла об ухудшении отношений с Россией, сообщает агентство Nation News. После этого МИД Эстонии вызвало посла РФ.
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