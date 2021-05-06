Российского посла вызвали в МИД Эстонии

Посла от РФ Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии для вручения ноты — официального обращения к российской стороне из-за возможного нарушения воздушного пространства российским самолетом. Такой информацией поделился представитель посольства России в Таллине.
«Посол России Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушного пространства Эстонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя посольства. Отмечается также, что разговор шел и об отношениях России и Евросоюза.
По данным эстонских военных, российский самолет Ил-96 накануне нарушил воздушное пространство и провел вблизи острова Вайндлоо около минуты. При этом российские летчики не поддерживали связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, напоминает издание
В конце апреля МИД Эстонии сообщил, что вышлет из страны российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвиняет российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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