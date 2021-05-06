Российского посла вызвали в МИД Эстонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Левитин Иванов Челябинск, портфель алтушкина
Александра Петрова вызвали, чтобы обсудить отношения России и Евросоюза Фото:

Посла от РФ Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии для вручения ноты — официального обращения к российской стороне из-за возможного нарушения воздушного пространства российским самолетом. Такой информацией поделился представитель посольства России в Таллине.

«Посол России Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушного пространства Эстонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя посольства. Отмечается также, что разговор шел и об отношениях России и Евросоюза.

По данным эстонских военных, российский самолет Ил-96 накануне нарушил воздушное пространство и провел вблизи острова Вайндлоо около минуты. При этом российские летчики не поддерживали связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, напоминает издание Life.ru.

В конце апреля МИД Эстонии сообщил, что вышлет из страны российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвиняет российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...