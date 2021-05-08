Экономист рассказал об опасности покупки долларов

Экономист назвал причины, по которым не стоит доверять популярным валютам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках, кроме того, существует вероятность снижения доллара и евро на фоне проблем мировой экономики, также санкционное противостояние может привести к временной заморозке транзакций в американской валюте. Об этом рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«В первую очередь не стоит покупать доллары в виде наличных, как до сих пор предпочитают поступать многие из наших соотечественников. Разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика», — рассказал Дроздов агентству «Прайм». По его словам, гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с американской валютой на бирже через брокера и при этом хранить ее на банковском вкладе.

Кроме того, Дроздов отметил, что есть и вероятность снижения доллара и евро на фоне проблем мировой экономики. Также, по его словам, не защищены вложения в валюты и от политических рисков. Последние сейчас особенно велики, так как США взяли курс на жесткую конфронтацию с Россией и Китаем м активно втягивают в этот процесс Европу, заявил аналитик. По его мнению, санкционное противостояние может привести к заморозке счетов в американской валюте.

Ранее руководитель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко посоветовала россиянам поспешить с покупкой долларов, так как курс рубля начал укрепляться. Он отметил, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ. Тогда возможен рост доллара до 75-85.