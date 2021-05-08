Ирина Текслер (в центре) показала пример челябинским VIP Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина единственная из всех, кто был на зрительской трибуне на параде Победы в Челябинске, встала и начала петь гимн России. На праздник она пришла вместе с сыном Мишей, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Сам губернатор был на главной трибуне площади Революции, где вместе с руководителями ветеранских организаций и силовых структур принимал парад. Торжественные колоны двигались по проспекту Ленина. Остальные VIP, в том числе вице-губернаторы и министра наблюдали за происходящим со зрительских трибун, установленных на площади.

Было видно, что супруга губернатора очень волновалась, когда зазвучал гимн. Сначала она пела одна, но к ней присоединились еще несколько зрителей. Находившиеся здесь же первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр культуры региона Алексей Бетехтин петь не решились. Зато когда зазвучала песня «День Победы», вместе с Ириной Текслер слова подхватила вся трибуна.

В 2020 году парад Победы в Челябинске не проводился из-за пандемии коронавируса. В этом году праздник было решено отметить. С утра руководители области, города, силовых структур и общественных организаций возложили цветы к Вечному огню. Традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. До конца дня в Челябинске состоится несколько концертов, завершится день салютом.

Алексей Текслер перед парадом пообщался с женой и сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Текслер (второй справа) принимал парад с трибуны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU