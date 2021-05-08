Зеленский сравнил Вторую мировую с войной в Донбассе

С 2014 года уже дети рассказывают о войне родителям, убежден президент Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Граждане Украины 9 Мая должны отмечать два праздника — победу в Великой Отечественной войне и освобождение в Донбассе. Так считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Сохранить память о Второй мировой было нашей обязанностью, поэтому из поколения в поколение родители рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не деды внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен», — заявил он видеообращении по случаю Дня Победы. Слова украинского лидера приводит News.ru .

Зеленский также надеется, что в скором времени люди смогут пройтись по Донецку, Луганску и Ялте. В заключение он отметил, что нельзя преуменьшать роль украинцев в достижении победы в ВОВ.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-летием победы в Великой Отечественной войне. Отдельно он обратился к грузинам и украинцам, при этом не поздравив президентов этих стран Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.