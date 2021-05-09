Лидер Rammstein записал новый клип на песню «Любимый город». Видео

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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Солист группы исполнил песню на русском языке Фото:

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн записал клип на песню «Любимый город» на русском языке. Ролик был опубликован на YouTube.

Клип снимался в Санкт-Петербурге. Основную часть съемок провели в Эрмитаже.

Композиция «Любимый город» была создана в 1939 году для кинофильма «Истребители». Музыку к ней написал Никита Богословский, а слова — Евгений Долматовский. Впоследствии песню исполнил советский актер кино и дубляжа, эстрадный певец Марк Бернес.

Композиция Марка Бернеса стала далеко не первым русскоязычным опытом музыканта. Русская речь от него также слышна в треке Ausländer.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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