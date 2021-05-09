Солист группы исполнил песню на русском языке Фото: Илья Московец © URA.RU

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн записал клип на песню «Любимый город» на русском языке. Ролик был опубликован на YouTube.

Клип снимался в Санкт-Петербурге. Основную часть съемок провели в Эрмитаже.

Композиция «Любимый город» была создана в 1939 году для кинофильма «Истребители». Музыку к ней написал Никита Богословский, а слова — Евгений Долматовский. Впоследствии песню исполнил советский актер кино и дубляжа, эстрадный певец Марк Бернес.

Композиция Марка Бернеса стала далеко не первым русскоязычным опытом музыканта. Русская речь от него также слышна в треке Ausländer.