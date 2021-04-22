Лидер Rammstein спел советскую фронтовую песню. Видео

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Немецкий рокер не первый раз исполняет песни на русском языке Фото:

Бывший фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снова похвастался знанием русского языка. На этот раз музыкант спел песню Марка Бернеса «Любимый город».

Видеозапись с кавером в исполнении Линдеманна выложена на youtube-канале немецкого рокера. Отметим, что композиция Марка Бернеса стала далеко не первым русскоязычным опытом музыканта — русская речь от него также слышна в треке Ausländer.

Песню «Любимый город» Марк Бернес исполнял в фильме 1939 года «Истребители». В годы Великой Отечественной войны данная композиция приобрела популярность среди фронтовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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