Бывший фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снова похвастался знанием русского языка. На этот раз музыкант спел песню Марка Бернеса «Любимый город».
Видеозапись с кавером в исполнении Линдеманна выложена на youtube-канале немецкого рокера. Отметим, что композиция Марка Бернеса стала далеко не первым русскоязычным опытом музыканта — русская речь от него также слышна в треке Ausländer.
Песню «Любимый город» Марк Бернес исполнял в фильме 1939 года «Истребители». В годы Великой Отечественной войны данная композиция приобрела популярность среди фронтовиков.
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