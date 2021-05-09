Жена замгенпрокурора РФ заработала больше, чем глава ведомства

Генпрокурор Красов заработал 14,8 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Супруга заместителя генерального прокурора России в Южном федеральном округе Андрея Кикотя в 2020 году заработала больше 30 млн рублей. Это более чем в два раза больше, чем генеральный прокурор Игорь Краснов, свидетельствуют данные декларации о доходах.

«Декларированный доход супруги Кикоть А.В. в 2020 году [составил] 30,7 млн рублей», — указано в документе. Также женщина владеет автомобилем Audi Q7. Вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми они имеют в собственности четыре квартиры. Сам Кикоть заработал в прошлом году 6,9 млн рублей.

Доходы генпрокурора России Краснова оказались скромнее жены его заместителя. В 2020 году глава ведомства заработал 14,8 млн рублей. Автомобиля нет. Также Краснов владеет дачей площадью 213,3 квадратных метров, а его ребенок дачей и квартирой в 66,7 «квадратов». Больше Краснова заработал другой его заместитель Сергей Зайцев. В декларации о доходах за 2020 год он указал 19,3 млн рублей.

Первый заместитель Краснова Александр Буксман указал в декларации доход в 6,2 млн рублей, его жена заработала 6,7 млн рублей. Также первый зам генпрокурора владеет земельным участком в 2003 квадратных метров, квартирой и гаражом. Заместители Краснова Геннадий Лопатин и Николай Винниченко заработали в 2020 году по 5,7 млн рублей. Сотрудники ведомства ездят на автомобилях ГАЗ-21 и BMW X5 соответственно.

Краснов возглавил генпрокуратуру РФ зимой 2020 года. Он сменил на посту Юрию Чайку.

Ранее о своих доходах отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров. За год он стал богаче в 2,5 раза, заработав более 381 млн рублей.