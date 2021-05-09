В тайге пропал главврач больницы, в которой спасали Навального

Мураховский, лечивший Алексея Навального, пропал в Тайге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В УМВД России по Омской области сообщили о старте поисков главы регионального Минздрава Александра Мураховского. Мужчина катался на квадроцикле в лесах Большеуковского района и пропал.

«08 мая 2021 года в УМВД России по Омской области поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал житель Омска. Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию», — пишет «СУПЕРОМСК» ссылаясь на омскую полицию.

Кроме полиции, в поисках Мураховского задействованы силы Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Также должно подключиться МЧС. УМВД отмечает затрудненный поиск по труднопроходимой местности и наличием большого количества заболоченных участков.

Ранее Мураховский возглавлял больницу, в которой лечили Алексея Навального. В дальнейшем медработника назначили временно исполняющим обязанности главного врача больницы №1 им. Кабанова.