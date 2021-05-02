В России снизилась добыча нефти

Добыча нефти сокращена для стабилизации рынка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России в апреле на 7,8% снизилась добыча газового конденсата и нефти, что составляет до 42,8 млн тонн. Об этом стало известно из информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).



Россия сократила добычу нефти по сделке ОПЕК+, чтобы рынок стабилизировался. С февраля по апрель у России была возможность увеличить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки за месяц. С января добыча нефти в России упала на 10,1%, это до 167,94 млн тонн.

Экспорт нефти с начала года уменьшился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это до 71,57 млн тонн. С января по апрель транзит нефти стал больше на 2,6%, до 6,1 млн тонн. В апреле показатель упал на 8,9% и стал 1,55 млн тонн. На внутреннем рынке в январе поставлено 92,97 млн тонн нефти, это на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. В апреле на внутренний рынок поставили 23,5 млн тонн нефти, что больше на 4,6%, пишет ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что аналитики спрогнозировали резкое падение цен на нефть. Они считают, что к 2050 году нефть будет стоить до 10 долларов за баррель. Это произойдет, если государства перейдут на «зеленые» энергоносители и добьются результатов Парижского соглашения по климату.