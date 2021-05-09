Правительство: в РФ запретят одноразовую посуду и ватные палочки

В России хотят отказаться от пластика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко.

«Инициатива, над которой работает правительство, — запрет неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек и др. Все цивилизованные страны идут по этому пути», — заявила Абрамченко в беседе с «АиФ». Она отметила, что большинство россиян поддерживают ограничения в использовании неперерабатываемых материалов, и идею раздельного сбора.

При этом, чтобы перейти на раздельный сбор мусора, с одной стороны, государство должно обеспечить граждан инфраструктурой, в том числе контейнерными площадками с раздельными баками, с другой — сами граждане должны изменить отношение к сортировке, подчеркнула Арбамченко. По ее словам, если запретят пластиковую посуду и ватные палочки, то промышленность быстро перестроится на экологичные товары.

Ранее эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов сообщил, чтобы заботиться об окружающей среде, россиянам нужно ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Материалы, не подлежащие переработке, будут разлагаться и гнить в земле, подчеркнул Каюмов. По словам эколога, например, полиэтиленовые пакеты после гниения разлагаются на микропластик, сохраняющийся в земле десятки тысяч лет.