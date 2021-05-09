09 мая 2021

Правительство: в РФ запретят одноразовую посуду и ватные палочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, мусор, сортировка мусора, пластик
В России хотят отказаться от пластика Фото:

В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко.

«Инициатива, над которой работает правительство, — запрет неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек и др. Все цивилизованные страны идут по этому пути», — заявила Абрамченко в беседе с «АиФ». Она отметила, что большинство россиян поддерживают ограничения в использовании неперерабатываемых материалов, и идею раздельного сбора.

При этом, чтобы перейти на раздельный сбор мусора, с одной стороны, государство должно обеспечить граждан инфраструктурой, в том числе контейнерными площадками с раздельными баками, с другой — сами граждане должны изменить отношение к сортировке, подчеркнула Арбамченко. По ее словам, если запретят пластиковую посуду и ватные палочки, то промышленность быстро перестроится на экологичные товары.

Ранее эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов сообщил, чтобы заботиться об окружающей среде, россиянам нужно ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Материалы, не подлежащие переработке, будут разлагаться и гнить в земле, подчеркнул Каюмов. По словам эколога, например, полиэтиленовые пакеты после гниения разлагаются на микропластик, сохраняющийся в земле десятки тысяч лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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