09 мая 2021

Аналитик назвал условия падения доллара до 50 рублей

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Пункт обмена валюты. Москва, обменник, евро, вывеска, курс рубля, обмен валюты, доллар
Доллар может снизиться, если вырастет цена на нефть Фото:
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Чтобы за доллар вновь можно было отдавать 50 рублей, нужно наладить отношения с западными странами, ведь на данный момент экономика РФ подвержена серьезным санкционным ограничениям. Такой информацией поделился главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Для более успешного положения рубля нужны более благоприятные условия. Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций», — рассказал аналитик в интервью «Российской газете».

Еще одним условием снижения стоимости доллара к рублю назван подъем экономики и рост цены на нефть. «Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Увеличение нефтяных цен до 80-86 долларов за баррель Brent. При наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару. Но в реальности вероятность этого — 20-25%», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что, по данным некоторых аналитиков, весь 2021 год курс американской валюты будет находиться в диапазоне от 74 до 76 рублей, пишет «Национальная служба новостей». Однако, по другим прогнозам, доллар может дойти и до стоимости 80 рублей.

Несколько дней назад, 7 мая, рубль продолжил снижение по отношению к доллару США. По данным Московской биржи, доллар подрос на 1 копейку — до 74,24 рубля, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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