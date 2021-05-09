Аналитик назвал условия падения доллара до 50 рублей

Чтобы за доллар вновь можно было отдавать 50 рублей, нужно наладить отношения с западными странами, ведь на данный момент экономика РФ подвержена серьезным санкционным ограничениям. Такой информацией поделился главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
«Для более успешного положения рубля нужны более благоприятные условия. Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций», — рассказал аналитик в интервью «Российской газете».
Еще одним условием снижения стоимости доллара к рублю назван подъем экономики и рост цены на нефть. «Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Увеличение нефтяных цен до 80-86 долларов за баррель Brent. При наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару. Но в реальности вероятность этого — 20-25%», — резюмировал специалист.
Ранее сообщалось, что, по данным некоторых аналитиков, весь 2021 год курс американской валюты будет находиться в диапазоне от 74 до 76 рублей, пишет «Национальная служба новостей». Однако, по другим прогнозам, доллар может дойти и до стоимости 80 рублей.
Несколько дней назад, 7 мая, рубль продолжил снижение по отношению к доллару США. По данным Московской биржи, доллар подрос на 1 копейку — до 74,24 рубля, передает RT.
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