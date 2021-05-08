Аналитики дали прогноз по курсу доллара на сезон отпусков

Эксперты не видят предпосылок для обвала российской валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В летний период курс доллара будет находиться в диапазоне от 71 до 78 рублей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«Если брать долгосрочный прогноз, до конца лета, то доллар может оказаться от 71 до 78 [рублей], а евро — от 88 до 95 [рублей]. Это длинный срок, и, соответственно, риски могут накопиться совсем иные», — объяснил URA.RU Коренев.

Другой эксперт, экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев допустил, что доллар может дойти до 80 рублей. «Давление будет, а это значит, что все-таки евро будет выше 90, в диапазоне до 95. А доллар, соответственно, это 75-78. Возможно, скакнет и до 80», — высказался собеседник URA.RU. По его словам, пока что обвала российской валюты не предвидится, как и серьезных рисков на летний период.

На сегодняшний день количество факторов, влияющих против и за рубль, примерно одинаково, подчеркнул Алексей Коренев. «Если не случится ничего форс-мажорного, то глобальных изменений быть не должно. Что может повлиять на рубль позитивно? Если вдруг мы начинаем активно договариваться с США и они отказываются от каких-либо санкций. В таком случае снимается с повестки геополитическая составляющая», — сказал аналитик. Он добавил, что на рубль также влияет стоимость нефти.

По данным Московской биржи на 7 мая, курс доллара составляет 73,78 рубля, евро — 89,77. В связи с укреплением российской валюты инвесторы посоветовали россиянам срочно вкладывать свои сбережения в доллары.