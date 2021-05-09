В Курганской области горит трава и камыши на площади в 10 гектаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лесной пожар разгорелся в Курганской области неподалеку от двух поселков. Как сообщили в региональном МЧС, в настоящее время спасатели тушат огонь.

Пожар начался 10 мая около 14:00. По предварительной версии, загорелись сухая трава и камыш. «В Курганской области ведут защиту поселка Кленовый и деревни Журавлевка Макушинского района от ландшафтного пожара. До ближайшего населенного пункта — 2 километра. Для того, чтобы не допустить распространение на населенные пункты, привлеченных сил и средств достаточно», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара составила около 10 гектаров.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и посты муниципальной пожарной охраны. Задействованы 36 человек и 14 единиц техники. На момент публикации материала спасатели готовят минерализованную полосу путем опашки поселков, а также занимаются ликвидацией очагов возгораний. Уточняется, что эвакуация местных жителей не требуется.

Высокая пожароопасная обстановка в Курганской области существует с начала мая. Тем временем власти региона пообещали денежное вознаграждение за информацию о виновниках лесных пожаров, передает «Национальная служба новостей».

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